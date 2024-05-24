Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг высказался о невызове Рэшфорда в сборную Англии

«Рэшфорд сейчас в хорошем состоянии. У всех в карьере бывают взлеты и падения. Маркус очень мотивирован и хочет все доказать на футбольном поле. У него хорошая карьера, поэтому я уверен, что он справится и будет снова забивать много голов», - передает слова нидерландского специалиста Manchester Evening News.