Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг высказался о невызове Рэшфорда в сборную Англии

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал невызов нападающего Маркуса Рэшфорда в сборную Англии на предстоящий чемпионат Европы – 2024.
«Рэшфорд сейчас в хорошем состоянии. У всех в карьере бывают взлеты и падения. Маркус очень мотивирован и хочет все доказать на футбольном поле. У него хорошая карьера, поэтому я уверен, что он справится и будет снова забивать много голов», - передает слова нидерландского специалиста Manchester Evening News.
В нынешнем сезоне Рэшфорд принял участие в 42 поединках во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач.
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