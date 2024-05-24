Мерсон рассказал, что будет с «Манчестер Сити» без Гвардиолы

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказался о возможном уходе испанского специалиста Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера «Манчестер Сити».
«В случае ухода Пепе образуется очень большая дыра. Гвардиола выжимает максимум из игроков «Манчестер Сити», такое сейчас вы вряд ли увидите в «Манчестер Юнайтед». Для этого и нужен топ-тренер. Его будет очень сильно не хватать «горожанам». Думаю, многие игроки команды уйдут вслед за ним», - передает слова Мерсона Sky Sports.
Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. Трудовое соглашение испанского специалиста с клубом рассчитано до лета 2025-го.
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