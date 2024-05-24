Мерсон рассказал, что будет с «Манчестер Сити» без Гвардиолы

«В случае ухода Пепе образуется очень большая дыра. Гвардиола выжимает максимум из игроков «Манчестер Сити», такое сейчас вы вряд ли увидите в «Манчестер Юнайтед». Для этого и нужен топ-тренер. Его будет очень сильно не хватать «горожанам». Думаю, многие игроки команды уйдут вслед за ним», - передает слова Мерсона Sky Sports.