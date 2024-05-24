Де Бур: «В других клубах Артету уже давно бы уволили»

Бывший футболист сборной Нидерландов Франк де Бур поделился мнением относительно лондонского «Арсенала», который тренирует испанский специалист Микель Артета.
«Я уважительно отношусь к этому клубу, у них есть терпение. Например, в ситуации с Артетой, который плохо начал свой путь. В некоторых других клубах Микеля уже давно уволили бы. «Канониры» показывают отличный футбол в последних сезонах», - передает слова нидерландца The Mirror.
Напомним, что «Арсенал» финишировал на втором месте в Английской премьер-лиге. Лондонский клуб отстал от «Манчестер Сити» на два балла.
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