Де Бур: «В других клубах Артету уже давно бы уволили»

«Я уважительно отношусь к этому клубу, у них есть терпение. Например, в ситуации с Артетой, который плохо начал свой путь. В некоторых других клубах Микеля уже давно уволили бы. «Канониры» показывают отличный футбол в последних сезонах», - передает слова нидерландца The Mirror.