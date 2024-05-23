«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры по возможному тренеру

После субботнего финала Кубка Англии пути «Манчестер Юнайтед» и Эрика тен Хага могут разойтись. Есть информация, что «красные дьяволы» расстанутся с нидерландским тренером даже при завоевании трофея.

Следующим тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Киран Маккенна. Как сообщает Sky Sports, «красные дьяволы» уже провели переговоры с представителями Маккенны.

В настоящий момент Маккенна возглавляет «Ипсвич». Под руководством молодого тренера команда пробилась в Премьер-лигу.

Кстати, ранее Киран Маккенна работал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед».