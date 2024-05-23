«Челси» не смог перехватить тренера у «Ювентуса»

В скором времени Тьяго Мотта будет назначен на пост главного тренера «Ювентуса». В четверг было объявлено о том, что молодой специалист покинет «Болонью» по завершению сезона 2023/2024.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Грэма Бэйли, «Челси» пытался перехватить Мотту у «Ювентуса», но потерпел неудачу.

Стоит сказать, что «Челси» ищет нового тренера после решения о расставании с Маурисио Почеттино. «Ювентус», в свою очередь, объявил об отставке Массимилиано Аллегри вскоре после завоевания кубка Италии.

Отметим, что Мотта в этом сезоне привёл «Болонью» к завоеванию билета в Лигу чемпионов.