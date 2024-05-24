Следующий тренер «Челси»: кто заменит Почеттино на «Стэмфорд Бридж»

Маурисио Почеттино покинул «Челси», ну а мы рассмотрим фаворитов на вакантный пост, и кто сможет вернуть «синих» на вершину.

Роберто Де Дзерби

Итальянец недавно остался без работы. Ранее «Брайтон» сообщил, что Роберто покинет клуб по окончании сезона-2023/24. 44-летний итальянец сразу же добился успеха после смены Грэма Поттера, приведя «Брайтон» к самому высокому за всю историю финишу – шестому месту в чемпионате Англии.

Команда Де Дзерби блестяще начала сезон-2023/24, выиграв пять из первых шести игр, и в конце сентября заняла третье место в таблице Премьер-лиги. Однако после этого результаты команды пошли на спад: уже в 2024 году «Брайтон» набрал лишь 18 очков, только «Бёрнли» (13), «Ноттингем Форест» (12), «Лутон Таун» (11) и «Шеффилд Юнайтед» (7) набрали меньше очков в АПЛ в 2024 году.

Тем не менее Де Дзерби – молодой, прогрессивный специалист, который уже добивался успеха («Сассуоло», «Брайтон») с далеко не таким бюджетом, какой имеется у «Челси».

Более того, после прихода Роберто в «Брайтон» клуб показал высокую результативность: больше «чаек» в АПЛ забивали только «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал».

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Киран Маккенна

Самый молодой кандидат в этом списке. 38-летний специалист обратил на себя внимание после того, как вывел «Ипсвич Таун» в Премьер-лигу.

На момент его прихода в «Портман Роуд» команда шла только 12-й в Чемпионшипе. А уже в следующем сезоне команда вышла в АПЛ с первого места, забив 101 гол. Важно, что впервые с сезона-1960/61 «трактористы» забили более 100 мячей за сезон.

Маккенна вошёл в историю английского футбола тем, что с момента его назначения в декабре 2021 года «Ипсвич» победил в 67 матчах. Ещё никто на такой дистанции не показывал подобный результат.

Кирану нравится, когда его команда владеет мячом. Английские коллеги посчитали, что «Ипсвич Таун» в Чемпионшипе. В среднем команда владела мячом 59,8%, но в этом сезоне показатель просел до 52,9%. Однако это не помешало «трактористам» выйти в Премьер-лигу.

Интересно, что «Брайтон» тоже хочет Маккенну в качестве замены Де Дзерби. Почему бы не попробовать себя в достаточно среднем клубе, наработать опыта, а затем возглавить уже топ-клуб?

Рубен Аморим

Ещё один специалист, которому в этом году исполнится 40 лет. Имя Аморима этой весной звучало слишком часто и ассоциировалось с «Ливерпулем». Но после того как Арне Слот официально был представлен в качестве замены Юргена Клоппа, португалец признался, что вёл переговоры с «Вест Хэмом».

«Спортинг» под руководством Аморима стал чемпионом Португалии, и понятно, что к тренеру будет повышенный интерес со стороны сильнейших клубов Европы. Интересный факт: «Спортинг» проиграл лишь одну игру в 34 матчах чемпионата Португалии, опередив «Порту» в турнирной таблице на пять очков.

В целом Аморим провёл за «Спортинг» 147 матчей Примейры, выиграв 111, сыграв вничью 22 и проиграв 14. Это лучший результат, чем у кого-либо ещё, включая «Порту» (В109 Н24 П14) и «Бенфику» (В104 Н24 П19) за это время.

Томас Тухель

Трудно однозначно сказать, было ли последнее пребывание Тухеля в «Челси» успешным.

Немец возглавил команду в январе 2021 года, команда заняла 10-е место в Премьер-лиге. В то же время «Челси» при нём дошёл до финала Лиги чемпионов, где победил «Манчестер Сити» (1:0), а в следующем сезоне вылетел с командой в 1/4 финала, уступив «Реалу» по сумме двух матчей.

В остальном радости при нём было меньше.

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Тухелю не удалось привести «пенсионеров» к титулу и на внутренней арене. Команда под его руководством проиграла три финала за два года.

Возможно, Тухель именно тот, кто нужен «Челси», поскольку он сможет укрепить невероятно слабую защиту. Однако у этой команды масса талантов, и из-за этого есть сомнения относительно того, сможет ли он рационально использовать их.

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