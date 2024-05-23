Скотт Карсон, третий голкипер чемпиона Англии в лице «Манчестер Сити» продлил свой контракт с «горожанами». Пресс-служба «Сити» информирует, что новое соглашение возрастного вратаря с клубом рассчитано до конца следующего сезона.

В сентябре 2024 года Карсону исполнится уже 39 лет. Футболист ни разу не выходил на поле за свой клуб в сезоне-2023/24. Всего с 2021 года он провёл лишь два матча за «Сити» во всех турнирах, в которых пропустил три гола.

Напомним, что основным голкипером «Манчестер Сити» является бразилец Эдерсон Мораес, подменяет его периодически немецкий вратарь Штефан Ортега.