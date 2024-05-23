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Компани сказал руководству «Бёрнли» о договорённости с «Баварией»

23 Мая 2024 • 20:51 Комментировать

Практически не осталось никаких сомнений в том, что бывший защитник, а ныне тренер Венсан Компани возглавит «Баварию». Как в своей соцсети пишет инсайдер Фабрицио Романо, Венсан проинформировал руководство своего клуба, «Бёрнли» о том, что он договорился с мюнхенским грандом.

В данный момент между «Баварией» и «Бёрнли» идут разговоры о компенсации английскому клубу за уход тренера. Все стороны планируют в ближайшее время достичь согласия.

Напомним, что Компани вывел в сезоне-2022/23 «Бёрнли» в АПЛ, однако в сезоне прошедшем команда вылетела в Чемпионшип с 19 места таблицы.

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