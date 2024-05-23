Далот восхищён капитаном «Манчестер Юнайтед»

По ходу сезона 2023/2024 «Манчестер Юнайтед» часто сталкивался с травмами. Защитник Диогу Далот даже признался, что в некоторых матчах ему приходилось играть через боль.

«Есть матчи, когда нужно забыть о боли. Потому что ты нужен команде, потому что нет игроков. Такое случалось в этом сезоне, для меня это нормально», - сказал Далот журналистам.

Также Далот призвал других игроков «красных дьяволов» равняться на капитана Бруну Фернандеша.

«Бруну делает всё возможное, чтобы играть за клуб и помогать ему. Он был готов сыграть в каждой игре, даже когда был не полностью здоров», - рассказал Далот.

«Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в АПЛ.