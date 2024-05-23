Защитник «Манчестер Юнайтед» поддержал тен Хага

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поддержал главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Мы смотрим на тен Хага как на нашего лидера. Обычно лидеры так и поступают: они всегда берут на себя ответственность за всех. Но не поймите неправильно – мы ответственны за то, что делаем на поле.

Очевидно, тен Хаг старается изо всех сил, и мы стараемся изо всех сил. У нас хорошая связь между футболистами и тренером. Тен Хаг – потрясающий тренер, который пытается вернуть нас на вершину», - цитирует Далота портал Goal.

В субботу, 25 мая, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.