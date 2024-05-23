Новый тренер уже выбрал звёздного новичка для «Баварии»

Всё идёт к тому, что новым главным тренером «Баварии» станет Венсан Компани. Мюнхенский клуб работает не только над договорённостью с Компани, но и над усилением состава команды. Как сообщает the Sun, гранд Бундеслиги готовится сделать предложение по атакующему полузащитнику «Манчестер Сити» Джеку Грилишу.

Источник отмечает, что Компани нравится Грилиш - бельгийский тренер хочет видеть этого футболиста в своей новой команде.

Джек Грилиш был ключевым игроком «Манчестер Сити» в сезоне 2022/2023, но в текущем сезоне позиции Грилиша пошатнулись. Вариант со сменой клуба может заинтересовать 28-летнего игрока, которого портал Transfermarkt оценивает в 65 миллионов евро.