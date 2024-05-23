Пакета получил обвинения в стремлении получить карточку ради ставок

Полузащитник «Вест Хэма» и национальной сборной Бразилии Лукас Пакета получил обвинения в нарушении правил о ставках. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии.

Пакета обвиняют в том, что в четырёх играх Английской премьер-лиги в 2022-2023 годах он намеренно стремился получить жёлтую карточку с целью повлиять на рынок ставок, чтобы один или несколько человек смогли выиграть деньги.

Пакета должен ответить на обвинения до 3 июня. Футбольная ассоциация не будет давать какие-то комментарии до завершения разбирательства.