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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пакета получил обвинения в стремлении получить карточку ради ставок

23 Мая 2024 • 18:14 Комментировать

Полузащитник «Вест Хэма» и национальной сборной Бразилии Лукас Пакета получил обвинения в нарушении правил о ставках. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии.

Пакета обвиняют в том, что в четырёх играх Английской премьер-лиги в 2022-2023 годах он намеренно стремился получить жёлтую карточку с целью повлиять на рынок ставок, чтобы один или несколько человек смогли выиграть деньги.

Пакета должен ответить на обвинения до 3 июня. Футбольная ассоциация не будет давать какие-то комментарии до завершения разбирательства.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Лукас Пакета
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