«Челси» договорился о трансфере «маленького Месси»

«Челси» согласовал трансфер Эставао Виллиана, которого называют Мессиньо или «маленьким Месси». Как сообщает на своих страницах бразильский UOL, молодой футболист подпишет с лондонским клубом контракт на семь сезонов.

В то же время отмечается, что трансфер вингера из «Палмейраса» в «Челси» состоится не ближайшим летом, а следующим. Дело в том, что Эставао станет совершеннолетним только 24 апреля 2025 года.

Стоит сказать, что Эставао Виллиан является футболистом юношеской сборной Бразилии. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 10 миллионов евро.