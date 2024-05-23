В «Манчестер Юнайтед» выбрали лучшего игрока сезона

Стало известно имя футболиста «Манчестер Юнайтед», которого признали лучшим по итогам сезона. Награду выиграл полузащитник Бруну Фернандеш. Капитан «красных дьяволов» провёл в различных соревнованиях 47 матчей, в которых записал на свой счёт 15 голов и 12 голевых передач на партнёров.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 «Манчестер Юнайтед» проведёт ещё один матч, причём очень важный. В субботу, 25 мая, «красные дьяволы» сыграют с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. Команда Эрика тен Хага будет бороться на только за трофей, но и за билет в еврокубки, ведь в АПЛ она заняла лишь восьмое место.