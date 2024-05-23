Назван фаворит на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» при увольнении тен Хага

До конца непонятно, каким будет будущее Эрика тен Хага. Поговаривают, что «Манчестер Юнайтед» попрощается с нидерландцем даже при победе в Кубке Англии. Но уверенности в таком сценарии всё же нет.

Между тем, в четверг на страницах the Guardian была опубликована заметка. В ней говорится, что при расставании с Эриком тен Хагом фаворитом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» станет Томас Тухель. В стане «красных дьяволов» высоко ценят этого специалиста за его былые достижения.

По завершению сезона 2023/2024 Тухель ушёл из «Баварии». Ранее немец уже работал в Англии – с «Челси».