«Челси» установил дедлайн по выбору нового тренера

«Челси» работает над поиском нового главного тренера после расставания с Маурисио Почеттино. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Sky Sports, в лондонском клубе рассчитывают объявить имя нового рулевого команды до конца следующей недели.

Если план «Челси» реализуется, то имя нового тренера команды станет известно на стыке весны и лета.

Напомним, что «Челси» завершил сезон Премьер-лиги на шестом месте. Команда будет выступать либо в Лиге Европы (если Кубок Англии выиграет «Манчестер Сити»), либо в Лиге конференций (если Кубок Англии выиграет «Манчестер Юнайтед»).

«Челси» выбирает между четырьмя тренерами – названы фамилии