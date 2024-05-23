Назван срок возможного контракта Компани с «Баварией»

Новым главным тренером «Баварии» может стать Венсан Компани. Молодой бельгийский специалист высоко оценивается руководителями мюнхенского клуба, несмотря на вылет «Бёрнли» из Английской премьер-лиги по итогам сезона.

Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, «Бавария» предложила Компани контракт на три сезона – до середины 2027 года. Бельгиец будет готов поставить подписи в соглашении, как только между собой договорятся два клуба.

Напомним, что должность главного тренера «Баварии» после сезона 2023/2024 оставил Томас Тухель.

«Бавария» договорилась с новым тренером, но есть одна проблема