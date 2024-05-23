«Челси» выбирает между четырьмя тренерами – названы фамилии

После расставания с Маурисио Почеттино «Челси» работает над поиском нового главного тренера для команды. Как сообщает the Telegraph, в шорт-листе лондонского клуба находятся четыре специалиста. Кандидатами являются Томас Франк («Брентфорд»), Энцо Мареска («Лестер») и Киран Маккенна («Ипсвич»). Имя четвёртого претендента на должность не называется.

Напомним, что «Челси» финишировал на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем сезоне команда выступит либо в Лиге Европы, либо в Лиге конференций. Это будет зависеть от результата финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».