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Маккенна готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

23 Мая 2024 • 16:33 Комментировать

Под руководством Кирана Маккенны «Ипсвич» вернулся в Премьер-лигу. Теперь слухи связывают этого специалиста с другими клубами – с «Челси», «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Manchester Evening News, Маккенна готов возглавить «Манчестер Юнайтед» при увольнении Эрика тен Хага. 38-летний специалист провёл переговоры с «Челси», но пока не принял решение, поскольку предпочёл бы получить работу на «Олд Траффорд».

Отметим, что Маккенна ранее работал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед». Кроме того, в стане «красных дьяволов» специалист возглавлял молодёжную работу и трудился скаутом.

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