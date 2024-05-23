«Брайтон» уверен, что выиграет у «Челси» гонку за тренера

«Брайтон» работает над назначением нового главного тренера после того, как клуб расстался с Роберто де Дзерби по завершению сезона. «Чайки» хотят видеть у руля команды Кирана Маккенну, под руководством которого «Ипсвич» весной пробился в Премьер-лигу.

Как сообщает на своих страницах the Times, в «Брайтоне» уверены в том, что клуб выиграет гонку за Маккенну у «Челси». Отмечается, что «чайки» готовы выплатить за специалиста компенсацию в 6 миллионов фунтов (около 7 миллионов евро).

Стоит сказать, что слухи связывают Кирана Маккенну с ещё одним клубом – с «Манчестер Юнайтед».