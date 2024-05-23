Лопетеги заявил о планах «пошуметь» в «Вест Хэме»

Хулен Лопетеги стал новым главным тренером «Вест Хэма». После назначения испанский специалист дал комментарий.

«Да, у нас были другие варианты. Но я очень рад, что «Вест Хэм» выбрал меня, потому что я выбрал «Вест Хэм». Мы пришли сюда с идеей и мыслью наделать большой-большой шум», - слова Лопетеги приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

«Вест Хэм» финишировал на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги и остался без еврокубков. По завершению сезона должность главного тренера «молотобойцев» покинул Дэвид Мойес.

Отметим, что Хулен Лопетеги находился без работы с августа прошлого года после ухода из «Вулверхэмптона».