Известный испанский тренер Хулен Лопетеги возглавил английский «Вест Хэм». Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.

Ранее Лопетеги возглавлял «Вулверхэмптон», «Севилью», мадридский «Реал» и национальную сборную Испании. Вместе с андалусийским клубом тренер выигрывал Лигу Европы в 2020 году.

Минувший розыгрыш АПЛ «молотобойцы», возглавляемые Дэвидом Мойесом, завершили на девятом месте в турнирной таблице, набрав 52 очка в 38 проведённых матчах.

Новый сезон в чемпионате Англии стартует 17 августа текущего года и продлится он до 25 мая 2025 года. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».