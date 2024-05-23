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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лопетеги — новый главный тренер «Вест Хэма» официально

23 Мая 2024 • 13:52 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Вест Хэм

Известный испанский тренер Хулен Лопетеги возглавил английский «Вест Хэм». Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.

Ранее Лопетеги возглавлял «Вулверхэмптон», «Севилью», мадридский «Реал» и национальную сборную Испании. Вместе с андалусийским клубом тренер выигрывал Лигу Европы в 2020 году.

Минувший розыгрыш АПЛ «молотобойцы», возглавляемые Дэвидом Мойесом, завершили на девятом месте в турнирной таблице, набрав 52 очка в 38 проведённых матчах.

Новый сезон в чемпионате Англии стартует 17 августа текущего года и продлится он до 25 мая 2025 года. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Хулен Лопетеги

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