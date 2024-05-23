Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Осимхен готов отказать многим клубам, чтобы перейти в «Челси»

23 Мая 2024 • 12:24 Комментировать
Наполи
...
Лечче
26.05 19:00

Нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен готов отказать многим клубам, чтобы подписать контракт с лондонским «Челси». По информации от Teamtalk, к нигерийцу проявляют интерес команды из Саудовской Аравии, а также французский «ПСЖ», который ищет замену Килиану Мбаппе.

Если верить источнику, главным приоритетом для Осимхена является трансфер в лондонский «Челси», за который Виктор болел в детстве. Отметим, что у Виктора в контракте прописана сумма отступных, которая составляет 130 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 25-летний Осимхен отметился 15 голами и 3 ассистами в 24 матчах.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

19 Мая
09:24
Тренер «Наполи»: «Кварацхелия молод и временами не показывает свой уровень»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НАПОЛИ ЛЕЧЧЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Только два тренера могут возглавить «Манчестер Юнайтед» - названы имена Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока Пента-трик Месси и Роналду: кому легенды забивали по пять мячей за матч Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему «Бавария» начала переговоры с новым тренером - известно имя
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге «Зенит» может оставить «Динамо» у разбитого корыта – все интриги последнего тура РПЛ
Спортивные новости
Рыбин: Как без русской сборной можно смотреть чемпионата мира? Крикунов: Сборной России на ЧМ нет, но мне все равно интересен турнир Экс-игрок сборной Казахстана: Команда не заслуживала поражения 10:1 в матче с США Вице-президент КХЛ: Не видел ни одной игры ЧМ Канарейкин: Чемпионат мира потерял в качестве из-за отсутствия России Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Мая
12:24 · Англия. Премьер-лига
Осимхен готов отказать многим клубам, чтобы перейти в «Челси»
12:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет продать Ришарлисона, чтобы освободить место для топ-нападающего из АПЛ
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл голкипера на замену Ремсдейлу
11:33 · Англия. Премьер-лига
Маккенна согласился возглавить «Челси» 1
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию «Челси» в борьбе за тренера «Ипсвича»
10:25 · Англия. Премьер-лига
Мареска отказал испанскому клубу, тренер хочет работать в АПЛ
10:18 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ нацелились на ведущего полузащитника «Жироны»
10:14 · Англия. Премьер-лига
Родри может заменить Крооса в «Реале»
09:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» принял решение по Бернарду Силве
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит большое предложение по защитнику «Барселоны»
09:10 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» до конца недели назначит нового тренера - известно имя 2
08:25 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг близок к отставке с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»
07:54 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин раскритиковал звезду «Ливерпуля» за неумение защищаться
02:15 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Компани возглавит «Баварию»
22 Мая
23:40 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» уверены в скором назначении Компани
Все новости
Рекомендуем