Осимхен готов отказать многим клубам, чтобы перейти в «Челси»

Нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен готов отказать многим клубам, чтобы подписать контракт с лондонским «Челси». По информации от Teamtalk, к нигерийцу проявляют интерес команды из Саудовской Аравии, а также французский «ПСЖ», который ищет замену Килиану Мбаппе.

Если верить источнику, главным приоритетом для Осимхена является трансфер в лондонский «Челси», за который Виктор болел в детстве. Отметим, что у Виктора в контракте прописана сумма отступных, которая составляет 130 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 25-летний Осимхен отметился 15 голами и 3 ассистами в 24 матчах.