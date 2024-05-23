«Тоттенхэм» хочет продать Ришарлисона, чтобы освободить место для топ-нападающего из АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» летом хотел бы расстаться со своим нападающим Ришарлисоном, чтобы освободить место для другого форварда. По информации от Talksport, «шпоры» намерены пригласить в свои ряды Доминика Соланке из «Борнмута», который в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги записал на свой актив 19 забитых голов.

Отметим, что Ришарлисон выступает за «Тоттенхэм» с лета 2022 года, когда перебрался из «Эвертона». Бразильский нападающий с тех пор не оправдал свой ценник в 58 миллионов евро.

27-летний Ришарлисон отметился 11 голами и 4 ассистами в завершившемся розыгрыше чемпионата Англии.