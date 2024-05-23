«Арсенал» нашёл голкипера на замену Ремсдейлу

Лондонский «Арсенал» нашёл голкипера, которым хочет заменить своего запасного вратаря Аарона Ремсдейла. Напомним, англичанин из-за недостатка игровой практики хочет покинуть свою команду в летнее трансферное окно.

По информации от Mirror Football, «канониры» положили глаз на голкипера роттердамского «Фейеноорда» Юстина Бейло. Источник сообщает, что «Арсенал» в ближайшее время намерен начать работу по трансферу 26-летнего нидерландца.

Несмотря на заявления из прессы, ещё предстоит выяснить, согласится ли Бейло перебраться в команду Микеля Артеты, учитывая, что ему придётся конкурировать с Давидом Райей.