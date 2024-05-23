Маккенна согласился возглавить «Челси»

Главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна дал согласие на то, чтобы возглавить лондонский «Челси». По информации от журналиста Ника Пьюруэла из Evening Standard, североирландский специалист дал понять руководству «синих», что готов заменить Маурисио Почеттино.

Отмечается, что «Челси» теперь нужно обратиться к «Ипсвичу» и заплатить сумму компенсации, которая составляет в районе 5 миллионов евро. Маккенна также интересен «Брайтону», но специалист предпочитает вариант с «Челси».

Напомним, Киран ранее возглавлял молодёжную команду «Манчестер Юнайтед». За 3 года ему удалось вывести «Ипсвич» из третьего дивизиона в Премьер-лигу.