«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию «Челси» в борьбе за тренера «Ипсвича»

«Манчестер Юнайтед» намерен составить конкуренцию лондонскому «Челси» в борьбе за главного тренера «Ипсвича» Кирана Маккенны. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Питер О’Рурк.

Напомним, североирландский специалист является приоритетным кандидатом для «Челси» на замену Маурисио Почеттино, который покинул команду после финиша на шестом месте в чемпионате Англии. «Манчестер Юнайтед» тоже заинтересован в Киране, так как в ближайшее время планирует уволить Эрика тен Хага.

Напомним, Маккенна ранее возглавлял молодёжную команду «Манчестер Юнайтед». С 2021 года 38-летнему Кирану удалось поднять «Ипсвич» с третьего дивизиона в Премьер-лигу.