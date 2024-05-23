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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мареска отказал испанскому клубу, тренер хочет работать в АПЛ

23 Мая 2024 • 10:25 Комментировать
Севилья
...
Барселона
26.05 22:00

Главный тренер «Лестера» Энцо Мареска несколько недель назад получил предложение от испанской «Севильи», но сразу же ответил отказом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, итальянский специалист хочет работать в Английской премьер-лиге, куда недавно вернул «Лестер».

Ранее сообщалось, что Мареска является одним из приоритетных кандидатов на должность нового тренера лондонского «Челси». Руководство «пенсионеров» выбирает между Энцо и Кираном Маккенной, чей «Ипсвич» финишировал на втором месте в прошедшем розыгрыше Чемпионшипа.

Напомним, Мареска ранее работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

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СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
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