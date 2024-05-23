Клубы АПЛ нацелились на ведущего полузащитника «Жироны»

Полузащитник сборной Украины и «Жироны» Виктор Цыганков имеет варианты трудоустройства на туманном Альбионе. Согласно сообщениям журналистов AS, 26-лений футболист попал в сферу интересов нескольких представителей Премьер-лиги, названия которых не афишируются.

Украинский вингер связан контрактными обязательствами с каталонским клубом до 2027 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Цыганков провел 29 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Виктора в 28 миллионов евро.