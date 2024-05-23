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Родри может заменить Крооса в «Реале»

23 Мая 2024 • 10:14 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Как сообщает AS, испанский хавбек может заменить в «Реале» полузащитника Тони Крооса, который принял решение по окончании этого сезона завершить карьеру игрока.

Родри выступает за английский клуб с 2019 года, перейдя из «Атлетика». В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 49 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил девять голов и сделал 14 результативных передач на партнёров. Контракт игрока с «Манчестер Сити» действует до 2027 года, а трансферная стоимость Родри оценивается в 110 миллионов евро.

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