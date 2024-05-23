«Манчестер Сити» принял решение по Бернарду Силве

Полузащитник Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити» по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщают журналисты Football Insider.

Согласно сведениям источника, руководство английского топ-клуба готово продать португальского футболиста, если за него предложат не менее 58 миллионов евро. Ранее в прессе сообщалось об интересе к Бернарду со стороны каталонской «Барселоны».

В нынешнем сезоне Силва поучаствовал в 48 поединках «горожан», в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и десять голевых передач. Его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2026 года.