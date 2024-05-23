«Челси» готовит большое предложение по защитнику «Барселоны»

Лондонский «Челси» готовит большое предложение по трансферу центрального защитника каталонской «Барселоны». Если верить изданию Mundo Deportivo, «синие» хотят пригласить уругвайца на замену Тьяго Силве.

Источник в то же время сообщает, что несмотря на большой соблазн выручить за Араухо большие деньги, «Барселона» считает футболиста неприкасаемым и вряд ли продаст его в летнее трансферное окно.

Араухо ранее также связывали с мюнхенской «Баварией», но центральный защитник не намерен покидать «сине-гранатовых» в обозримом будущем. «Барселона» хочет продлить контракт с футболистом.