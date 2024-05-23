«Бавария» до конца недели назначит нового тренера - известно имя

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани близок к переходу на работу в мюнхенскую «Баварию». Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Кристиан Фальк, стороны достигли устной договоренности о сотрудничестве.

Контракт Компани с немецким грандом будет рассчитан до 2028 года. Ожидается, что до конца текущей недели «Бавария» решит все вопросы по сделке и официально представит Компани в качестве главного тренера команды.

Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера «Баварии» занимает Томас Тухель. Под его руководством команда впервые за долгое время завершила сезон без трофеев.