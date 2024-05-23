Нидерландский специалист Эрик тен Хаг близок к отставке с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Как сообщает посредством социальных сетей журналист Руди Галетти, даже возможная победа в Кубке Англии вряд ли спасет наставника.

Главным фактором является то, что «красные дьяволы» не смогли пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона Английской премьер-лиги. Манкунианцы финишировали в турнирной таблице лишь на восьмом месте.

Ранее в прессе сообщалось, что заменить тен Хага могут несколько специалистов. В сфере интересов «МЮ» находятся Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Роберто де Дзерби.