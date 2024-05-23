Рой Кин раскритиковал звезду «Ливерпуля» за неумение защищаться

«Трента нельзя использовать в середине поля в матчах с топ-соперниками. Он просто не сможет защищаться. Этот футболист ничего не сможет сделать в играх против Франции или Германии. В полузащите обязательно нужно уметь обороняться, но он не способен этого делать», - передает слова Кина Sportskeeda.