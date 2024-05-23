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Рой Кин раскритиковал звезду «Ливерпуля» за неумение защищаться

23 Мая 2024 • 07:54 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о возможной игре латераля «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда в полузащите сборной Англии на чемпионате Европы – 2024.

«Трента нельзя использовать в середине поля в матчах с топ-соперниками. Он просто не сможет защищаться. Этот футболист ничего не сможет сделать в играх против Франции или Германии. В полузащите обязательно нужно уметь обороняться, но он не способен этого делать», - передает слова Кина Sportskeeda.

Напомним, что чемпионат Европы состоится в период с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Англии является одним из фаворитов турнира.

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