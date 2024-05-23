Романо: «Компани возглавит «Баварию»

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию о скором назначении Венсана Компани на пост главного тренера «Баварии».

Бельгиец без лишних раздумий ответил согласием на предложение мюнхенского клуба. По данным Романо, теперь назначение выглядит неизбежным. «Баварии» осталось лишь договориться с «Бёрнли» о сумме компенсации за переход 38-летнего наставника.

Напомним, что по окончании сезона немецкий гранд расстался с Томасом Тухелем, решение об ухода которого было принято в феврале.

«Бавария» финишировала третьей в Бундеслиге и впервые за 12 лет завершила кампанию без трофеев.