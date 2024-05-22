В «Баварии» уверены в скором назначении Компани

«Бавария» близка к долгожданному завершению поиска замены Томасу Тухелю.

Бельгиец достиг устной договорённости с мюнхенским грандом, о чём сообщалось чуть раньше. Эту информацию подтверждает и инсайдер Руди Галетти: по его данным, в «Баварии» полностью уверены, что смогут согласовать сделку с «Бёрнли» и официально завершить назначение Компани уже в ближайшие дни.

Напомним, прежде чем перейти к кандидатуре Венсана Компани, «Бавария» получила отказ от множества тренеров, включая Юлиана Нагельсманна, Ральфа Рангника и Себастьяна Хёнеса.

«Бёрнли» под руководством 38-летнего наставника финишировал на 19-й строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги.