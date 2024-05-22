Невилл назвал самого влиятельного человека в современном футболе

Известный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, чей вклад в развитие футбола считает наиболее значимым.

Бывший английский защитник отметил работу рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, не просто ставшего успешным тренером, но и оказавшего революционное влияние на всю игру.

«Если бы меня спросили о том, кто в нынешнем поколении оказал наибольшее влияние на футбол, я бы, наверное, назвал Гвардиолу. Его вклад заметен во всей Европе, также он создал величайшую команду всех времён», – заявил в подкасте The Overlap Невилл.

Хосеп Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее испанец возглавлял «Баварию» и «Барселону».