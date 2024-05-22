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«Бавария» близка к договорённости с неожиданным кандидатом на пост тренера

22 Мая 2024 • 22:56 Комментировать
Хоффенхайм
4:2
Бавария

Рулевой Венсан Компани близок к сенсационному назначению на должность главного тренера «Баварии».

Наставник «Бёрнли» уже достиг принципиальной договорённости с руководством мюнхенского гранда. По информации журналиста Джейкоба Стейнберга, «Бавария» также вот-вот согласует условия сделки с «Бёрнли». Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии и могут быть успешно закрыты до конца текущей недели.

Венсан Компани возглавляет «кларетовых» с 2022 года. В прошлой кампании бельгиец вывел команду из Чемпионшипа в Премьер-лигу, однако не смог спасти от падения в обратном направлении годом позднее.

В «Баварии» Компани заменит Томаса Тухеля.

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Бавария Бёрнли Венсан Компани Томас Тухель ещё теги

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