«Бавария» близка к договорённости с неожиданным кандидатом на пост тренера

Рулевой Венсан Компани близок к сенсационному назначению на должность главного тренера «Баварии».

Наставник «Бёрнли» уже достиг принципиальной договорённости с руководством мюнхенского гранда. По информации журналиста Джейкоба Стейнберга, «Бавария» также вот-вот согласует условия сделки с «Бёрнли». Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии и могут быть успешно закрыты до конца текущей недели.

Венсан Компани возглавляет «кларетовых» с 2022 года. В прошлой кампании бельгиец вывел команду из Чемпионшипа в Премьер-лигу, однако не смог спасти от падения в обратном направлении годом позднее.

В «Баварии» Компани заменит Томаса Тухеля.