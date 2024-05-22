Английский клуб пополнил число претендентов на Гирасси

«Штутгарту» будет непросто удержать в своих рядах нападающего Серу Гирасси.

28-летний футболист завершил текущую кампанию с показателем в 30 забитых мячей и четыре результативных паса в 30 матчах Бундеслиги и Кубка Германии. Форвард интересен множеству статусных клубов, включая «Милан» и дортмундскую «Боруссию», и теперь на него появился ещё один серьёзный претендент. По данным Standard, возможность летнего трансфера гвинейца рассматривает «Вест Хэм», ещё не назначивший замену уходящему Дэвиду Мойесу.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Серу Гирасси в 40 млн евро. Действующий контракт игрока рассчитан до 2026 года.