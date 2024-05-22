Галлахер не собирается покидать «Челси»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер не планирует менять клуб, несмотря на сложную ситуацию с контрактом.

Соглашение 24-летнего футболиста истекает уже через год, поэтому в «Челси» всерьёз рассматривают возможность продажи своего воспитанника предстоящим летом. По данным журналиста Низаара Кинселлы, хавбек по-прежнему не намерен никуда уходить, также он не станет принимать какие-либо решения о своём будущем до Евро-2024.

В нынешнем сезоне Конор Галлахер отыграл 50 матчей за «синих», записав себе в актив семь забитых мячей и девять результативных передач. Среди претендентов на игрока, оценённого порталом Transfermarkt в 48 млн евро, назывались «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».