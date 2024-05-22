Постекоглу высказался о выкупе Вернера

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на очередной вопрос о дальнейшем пребывании Тимо Вернера в команде.

«Шпоры» могут выкупить немецкого форварда у «РБ Лейпцига» за фиксированную сумму, оговорённую в арендной сделке. Как признался австралийский наставник, итоговое решение по-прежнему не принято.

«У нас есть крайний срок для принятия итогового решения, но многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры между клубами, и от того, как чувствует себя сам Тимо. Лично меня такая ситуация устраивает», – приводит журналист Джои Линч слова Постекоглу.

Тимо Вернер отметился двумя голами и тремя ассистами в 14 матчах за лондонцев. Концовку кампании 28-летний нападающий пропустил из-за травмы.