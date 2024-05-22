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В «Челси» считают, что Почеттино перегружал игроков на тренировках

22 Мая 2024 • 20:55 Комментировать
Челси
2:1
Борнмут

Тренерские методы Маурисио Почеттино в «Челси» вызывали некоторые вопросы.

Клуб и специалист решили пойти разными путями, о чём было объявлено на официальном сайте «синих» вчера. Если верить информации The Athletic, некоторые люди, наблюдавшие за тренировками «Челси» при Почеттино, отметили чрезмерные нагрузки – игроки переутомлялись из-за высокоинтенсивных беговых упражнений. Отмечается также, что футболисты, возвращавшиеся после травм, сразу приступали к полноценным тренировкам, что приводило к повторным повреждениям.

«Челси» завершил сезон на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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