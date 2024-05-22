Почеттино запрашивал у «Челси» двух игроков, но получил отказ

Руководство «Челси» не удовлетворило трансферные требования Маурисио Почеттино незадолго до его ухода.

О расставании клуба с аргентинцем было объявлено во вторник. Известно также, что такое решение было принято по обоюдному согласию сторон. Как сообщает The Athletic, ранее Почеттино хотел подписать двух опытных игроков, с которыми работал раньше, чтобы компенсировать нехватку опыта в команде, однако боссы «синих» ответили на просьбу отказом. Разногласия в трансферных вопросах считаются одной из причин неожиданного ухода наставника.

Маурисио Почеттино отработал в «Челси» всего год. Его контракт был рассчитан до лета 2025 года.