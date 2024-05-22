Де Дзерби выбрал клуб АПЛ, который мечтает возглавить

На выходных Роберто де Дзерби провёл последний матч на тренерском мостике «Брайтона». Теперь итальянский специалист наверняка пойдёт на повышение и окажется в более статусном клубе.

Как сообщает в социальных сетях журналист Альфредо Педулла, мечтой де Дзерби является должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что в конце мая «МЮ» может расстаться с Эриком тен Хагом. В прессе писали о том, что нидерландец будет уволен даже при победе «красных дьяволов» в финальном матче Кубка Англии против «Манчестер Сити».

Ранее слухи связывали Роберто де Дзерби с «Миланом».