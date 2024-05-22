Саутгейт отреагировал на слухи о «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на слухи, которые связывают его с «Манчестер Юнайтед».

«Я ни разу не разговаривал с каким-то клубом, пока работаю здесь. Думаю, это было бы неуважением к должности, которую я занимаю. Когда ты долго работаешь ради возможности возглавить сборную своей страны и добиваешься этого, то ты сосредоточен на 100% на возможностях что-то выиграть. Это про меня», - цитирует Саутгейта портал Goal.

Ближайшим летом сборная Англии выступит на чемпионате Европы. Соперниками «трёх львов» на групповом этапе будут сборные Сербии, Словении и Дании.