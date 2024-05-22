В «Астон Вилле» отреагировали на слухи о трансфере Араухо

В прессе появлялась информация о том, что «Астон Вилла» в летнее трансферное окно хочет подписать защитника Рональда Араухо из «Барселоны». Тем не менее, официальные источники в английском клубе назвали эти слухи «эпической и невероятной выдумкой». Об этом в социальных сетях сообщила журналистка Хелена Кондис.

В сезоне 2023/2024 Араухо провёл за «Барселону» в различных соревнованиях 37 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и два голевых паса на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 25-летнего уругвайца в 70 миллионов евро.

Араухо может больше никогда не сыграть за «Барселону»