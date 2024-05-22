«Аль-Наср» предложил крупный контракт звезде «Манчестер Юнайтед»

«Аль-Наср» настроен продолжать пользоваться своими финансовыми возможностями для подписания топ-футболистов из европейских команд. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Attacking Football, «Аль-Наср» сделал крупное предложение капитану «Манчестер Юнайтед» - Бруну Фернандешу.

Отмечается, что Фернандеш хотел бы подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед», но клуб сейчас не готов его санкционировать.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 29-летнего Бруну Фернандеша в 70 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 португалец провёл 47 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 12 голевых передач.

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