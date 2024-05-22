«Челси» ещё не выбрал фаворита на пост нового тренера, в списке – три кандидата

Лондонский «Челси» ещё не определился с приоритетным кандидатом на пост нового тренера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в списке «пенсионеров» числится три кандидата – Томас Франк из «Брентфорда», Энцо Мареска из «Лестера» и Киран Маккенна из «Ипсвича».

Отмечается, что «Челси» также очень нравится главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес, но заполучить немецкого специалиста будет очень трудно, так как он недавно продлил контракт со своим клубом.

Напомним, вчера «Челси» объявил о расставании с Маурисио Почеттино по обоюдному согласию. Аргентинец финишировал с клубом на шестом месте в чемпионате.