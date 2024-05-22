Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» ещё не выбрал фаворита на пост нового тренера, в списке – три кандидата

22 Мая 2024 • 15:38 Комментировать

Лондонский «Челси» ещё не определился с приоритетным кандидатом на пост нового тренера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в списке «пенсионеров» числится три кандидата – Томас Франк из «Брентфорда», Энцо Мареска из «Лестера» и Киран Маккенна из «Ипсвича».

Отмечается, что «Челси» также очень нравится главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес, но заполучить немецкого специалиста будет очень трудно, так как он недавно продлил контракт со своим клубом.

Напомним, вчера «Челси» объявил о расставании с Маурисио Почеттино по обоюдному согласию. Аргентинец финишировал с клубом на шестом месте в чемпионате.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ипсвич Энцо Мареска Брентфорд Томас Франк Киран Маккенна ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Только два тренера могут возглавить «Манчестер Юнайтед» - названы имена Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля» Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока Клопп скандировал имя следующего тренера «Ливерпуля»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» «Челси» объявил об уходе Почеттино
Спортивные новости
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Мая
16:16 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» предложил крупный контракт звезде «Манчестер Юнайтед»
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ещё не выбрал фаворита на пост нового тренера, в списке – три кандидата
15:25 · Англия. Премьер-лига
Роберт Санчес – об уходе Почеттино: «Надеюсь, наши пути пересекутся в будущем»
15:25 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лестера» Мареска — главный кандидат на должность наставника «Челси»
15:02 · Англия. Премьер-лига
Палмер признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии болельщиков 1 официально
14:55 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд – об уходе Почеттино из «Челси»: «Цирк продолжается»
14:48 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в Австралии
14:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на форварда, который забил 19 голов в АПЛ
14:37 · Англия. Премьер-лига
Пименов объяснил, почему у Почеттино не получилось в «Челси»
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» за последние 5 лет потратил на трансферы больше всех, «Реал» - на 19-м месте
13:29 · Англия. Премьер-лига
Представители де Брёйне провели переговоры с возможным новым клубом игрока
13:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Байер» нацелились на левого защитника «Фенербахче» 1
13:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложили известного тренера
13:03 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Челси» были шокированы новостью об уходе Почеттино 1
12:52 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Манчестер Юнайтед» принял решение по Почеттино
Все новости
Рекомендуем