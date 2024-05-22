Роберт Санчес – об уходе Почеттино: «Надеюсь, наши пути пересекутся в будущем»

Голкипер лондонского «Челси» Роберт Санчес прокомментировал новость об уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера клуба. Напомним, аргентинский специалист расстался с «синими» по обоюдному согласию.

«Спасибо за весь этот сезон и все советы, которые вы мне давали. Работать с вами было по-настоящему захватывающе. Надеюсь, наши пути вновь пересекутся в будущем», – написал Санчес у себя в социальных сетях.

Санчес начинал кампанию в качестве основного вратаря «Челси», но затем получил травму и проиграл конкуренцию Джордже Петровичу. Роберт перебрался к «синим» прошлым летом из «Брайтона».